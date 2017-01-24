Российские телеканалы не смогли собрать 100 млн евро на трансляцию матчей ЧМ-2018
В связи с этим Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместное предложение ФИФА о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года, матчи которого пройдут в том числе и в России
Российские государственные телеканалы не смогли собрать нужную сумму для покупки прав на трансляцию матчей домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года.
В связи с этим Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» сделали совместное предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляцию матчей ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года, матчи которого пройдут в том числе и в России.
При этом в предложении телеканалов указана сумма, которая оказалась ниже той, что требует ФИФА. Право на трансляцию оценивается в 100 млн евро.
Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил агентству ТАСС, что вместе с ВГТРК и «Матч ТВ» они предложили ФИФА сумму, которую «в состоянии собрать с рекламного рынка».
«Цифру сделки я озвучить не могу, но она ниже 100 млн», - заявил Файфман.
Ранее вице-премьер по вопросам спорта и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что права на показ футбольных матчей обойдутся телеканалам в 100 млн евро.
Согласно проекту ФИФА, организация планирует заработать от продажи телеправ на показ чемпионата мира 3,1 млрд долларов.