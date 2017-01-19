ФИФА предложила отменить офсайды и желтые карточки
Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает вопрос об изменении футбольных правил. В частности, предлагается отменить офсайды (положение «вне игры») и желтые карточки
Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает вопрос об изменении футбольных правил. В частности, предлагается отменить офсайды (положение «вне игры») и желтые карточки.
«Временное наказание - немного страшновато. Вдесятером сложнее играть против 11 игроков, не говоря уже о том, как играть ввосьмером против девятерых. У меня уже долгое время есть идея ввести систему, как в баскетболе - пять фолов и покидаешь поле», - заявил инициатор изменений правил технический директор ФИФА Марко ван Бастен.
В то же время ван Бастен признал, что большинство выступит против отмены офсайдов, сообщает Sky Sports.
Технический директор ФИФА также предложил ввести серию буллитов вместо серии пенальти и проводить ее, в том числе, и в играх группового турнира чемпионата мира.
Еще одна идея ван Бастена – введение новой системы штрафов за нарушения на поле вместо желтых и красных карточек.