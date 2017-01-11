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11 января 08:01

Российских спортсменов отстранят от участия во всех международных соревнованиях

Российские спортсмены могут быть отстранены от участия во всех международных соревнованиях, а Россия лишится права на проведение спортивных состязаний. С призывом применить к России такие санкции выступили Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран

Российские спортсмены могут быть отстранены от участия во всех международных соревнованиях, а Россия лишится права на проведение спортивных состязаний. С призывом применить к России такие санкции выступили Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран. Поводом для столь сурового наказания стал второй доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ситуации с допингом в российском спорте.

Антидопинговые агентства 19 стран опубликовали заявление, в котором говорится о существовании в России государственной системы сокрытия допинга. В этой связи Россия должна быть отстранена от участия во всех международных соревнованиях, «пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA».

Помимо этого NADO просят перенести все спортивные соревнования, которые в ближайшие годы должны пройти в России, сообщает «Чемпионат». 

Соответствующее заявление было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена была обнародована 9 декабря. В докладе речь идет о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи.

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