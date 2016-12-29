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29 декабря 07:13

ФИФА не исключила введения «футбольных» санкций против России из-за допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) не исключила введения санкций против России в связи с допинг-скандалом. Глава организации Джанни Инфантино заявил, что санкции будут введены в случае веских доказательств того, что российские спортсмены употребляли запрещенные препараты

Международная федерация футбола (ФИФА) не исключила введения санкций против России в связи с допинг-скандалом. Глава организации Джанни Инфантино заявил, что санкции будут введены в случае веских доказательств того, что российские спортсмены употребляли запрещенные препараты.

«Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут все необходимые меры и введут санкции», - заявил г-н Инфантино, слова которого приводит ТАСС.

Стоит отметить, что ранее глава ФИФА заверял, что Россию в любом случае не лишат права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, после обнародования первой части доклада Всемирной антидопинговой организации (WADA) о ситуации с допингом, российская сборная по легкой атлетике была отстранена от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Паралимпийская сборная страны была отстранена от Игр-2016 в полном составе.

В декабре была обнародована вторая часть доклада, в которой речь идет о махинациях с допинг-пробами российских атлетов на зимней Олимпиаде в Сочи. Под подозрение попали российские биатлонисты и лыжники. В связи с очередным допинг-скандалом Россия отказалась от проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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