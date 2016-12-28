Глава РУСАДА признала существование в России допинг-системы
Врио главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. «Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович в интервью The New York Times
Врио главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. «Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович в интервью The New York Times.
Анна Анцелиович в своем интервью подчеркнула, что высшее руководство страны к существованию допинг-системы отношения не имеет.
Громкий-допинг скандал вокруг российских спортсменов разгорелся весной текущего года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times рассказал о применении российскими атлетами запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
По словам Родченкова, он лично разрабатывал «допинг-коктейли» для спортсменов. Также он рассказал о подмене в лаборатории анализов российских олимпийцев на «чистые» допинг-пробы. Махинации якобы совершались при поддержке российских спецслужб.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством юриста Ричарда Макларена провела расследование и по его результатам объявила о существовании в России допинг-системы при поддержке государства.
Доклад Макларена стал поводом для отстранения сборной России по легкой атлетике в полном составе от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Под санкции попали даже те спортсмены, которые никогда не имели проблем с допингом. Также от Игр в Рио была отстранена паралимпийская сборная России.