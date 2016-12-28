«Анжи» объявил распродажу своих футболистов из-за проблем с финансами
В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды
Владельцы махачкалинского «Анжи» объявили распродажу ведущих футболистов команды. Боссы надеются, что вырученные от продажи деньги помогут решить финансовые проблемы клуба.
В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды.
«Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам», - заявили боссы махачкалинского клуба.
В «Анжи» добавили, что обо всех сделках по продаже игроков болельщикам сообщал дополнительно.
По предварительным данным, Бернард Бериша перейдет в грозненский «Терек».
Напомним, в последний раз «Анжи» проводил распродажу своих игроков в 2013 году в связи с сокращением финансирования команды.