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28 декабря 00:21

«Анжи» объявил распродажу своих футболистов из-за проблем с финансами

В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды

Фото: dag.aif.ru

Владельцы махачкалинского «Анжи» объявили распродажу ведущих футболистов команды. Боссы надеются, что вырученные от продажи деньги помогут решить финансовые проблемы клуба.

В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды.

 «Не только «Анжи», но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам», - заявили боссы махачкалинского клуба.

В «Анжи» добавили, что обо всех сделках по продаже игроков болельщикам сообщал дополнительно.

По предварительным данным, Бернард Бериша перейдет в грозненский «Терек».

Напомним, в последний раз «Анжи» проводил распродажу своих игроков в 2013 году в связи с сокращением финансирования команды.

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