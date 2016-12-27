Московское волейбольное «Динамо» за 500 рублей нанимает массовку на матчи команды
Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани
Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани.
По данным портала Sports.ru, зрителям обещают заплатить по 500 рублей и выдать «новогодние колпаки». Объявление о наборе «болельщиков» появилось в соцсети «ВКонтакте».
В объявлении говорится, что требуются «фанаты» на матч между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем». «Оплата 500 рублей за матч + подарки. Болеть будем за команду «Динамо» (Москва). В подарок будут новогодние колпаки и палочки», - сообщается в объявлении.
Sports.ru отмечает, что объявление разместил сотрудник московской компании «Игрокс», которая занимается организацией корпоративных мероприятий и тренингов.