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27 декабря 11:59

Московское волейбольное «Динамо» за 500 рублей нанимает массовку на матчи команды

Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани

Фото: volleyballnews.ru

Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани.

По данным портала  Sports.ru, зрителям обещают заплатить по 500 рублей и выдать «новогодние колпаки». Объявление о наборе «болельщиков» появилось в соцсети «ВКонтакте».

В объявлении говорится, что требуются «фанаты» на матч между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем». «Оплата 500 рублей за матч + подарки. Болеть будем за команду «Динамо» (Москва). В подарок будут новогодние колпаки и палочки», - сообщается в объявлении.

Sports.ru отмечает, что объявление разместил сотрудник московской компании «Игрокс», которая занимается организацией корпоративных мероприятий и тренингов.

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