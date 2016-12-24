МОК им судья
Все пробы российских спортсменов за последние шесть лет исследуют заново
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов, взятые на зимних Играх в Сочи-2014 и летних в Лондоне-2012, будут перепроверены. В пресс-службе МОК добавили, что новому тестированию будут подвергнуты и образцы, полученные в Ванкувере в 2010 году. Кроме того, в отношении 28 российских атлетов, упомянутых во второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, открыты дисциплинарные дела. Не исключено, что все это приведет к новым неприятным последствиям в виде санкций в отношении целых видов спорта.
Президент МОК Томас Бах в пятницу заявил, что все допинг-пробы, взятые у российских спортсменов на летней Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и на зимних Играх в Сочи в 2014-м, будут подвергнуты повторному тестированию. На деле программа перепроверки будет еще более масштабной, поскольку, как пояснили в МОК, новым проверкам подвергнутся также пробы, сданные россиянами в 2010-м на зимней Олимпиаде в Ванкувере.
Томас Бах отметил, что решения МОК являются прямым следствием публикации второй части доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, в котором он сообщил, что пробы почти трех десятков российских спортсменов, взятые по ходу Игр в Сочи, имеют следы манипуляций. В заявлении МОК отмечается, что вызвавшие подозрение 28 проб уже отправлены для повторного тестирования в лабораторию в Лозанне. Господин Бах подчеркнул, что формально пока никого из спортсменов нельзя считать виновным в нарушении правил, а дать по ним более детальную информацию МОК не может по юридическим причинам. Тем не менее МОК счел правильным «выйти за рамки выводов, приведенных в отчете Макларена» и провести гораздо более масштабную перепроверку. А как показывает практика, рассчитывать на то, что все пробы снова не покажут следов применения допинга, скорее всего, не стоит. Напомним, что по итогам частичной перепроверки проб, взятых в Пекине в 2008-м и в Лондоне в 2012-м, санкции были применены к 27 российским спортсменам. Отметим, что всего новым тестам были подвергнуты 1445 проб. Положительные результаты дала 101 из них. То есть более четверти допинговых случаев пришлось именно на россиян.
Перепроверка сочинских проб займет какое-то время, но с последствиями российским спортсменам приходится сталкиваться уже сейчас. Напомним, что за последнюю неделю Россия уже лишилась чемпионата мира по бобслею и скелетону, который был намечен на февраль и должен был пройти в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила, что турнир не может быть проведен в России, и отдала его Германии. Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг отстранил от участия в соревнованиях двух спортсменов из числа тех, кто был упомянут в докладе Макларена (всего под подозрением 31 российский биатлонист), и лишил Россию права проведения юниорского чемпионата мира и этапа Кубка мира. Наконец, Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у России право на организацию финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске и не исключил открытия дисциплинарного дела в отношении российских спортсменов.
В пятницу по следам IBSF, IBU и ISU пошла и Международная федерация лыжных гонок (FIS). В заявлении FIS сообщается, что шесть членов сборной России, упомянутые в докладе Макларена, временно отстранены от участия в соревнованиях. В свою очередь, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) заявила об отказе от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.
Отметим, что в Олимпийском комитете России (ОКР) приветствовали решение о перепроверке проб. «Если эти меры позволят сделать наш спорт чище, я считаю, мы должны их приветствовать. Я уверен, что после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам необоснованна»,— заявил «РИА Новости» первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность в том, российские лыжники чисты. «Это больше похоже просто на пакости Григория Родченкова (бывший глава московской антидопинговой лаборатории, показания которого и легли в основу доклада Макларена). Очень надеюсь на справедливое завершение расследования»,— сказала Елена Вяльбе агентству «Р-Спорт».
Позже ФЛГР распространила заявление, в котором пояснила, что претензии к российским лыжникам возникли из-за наличия на контейнерах с их пробами «механических повреждений, упомянутых во второй части доклада Ричарда Макларена». «Спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года»,— отмечается в заявлении. Но назвать имена спортсменов, попавших под санкции, ФЛГР отказалась. Однако шведское издание Expressen утверждает, что претензии возникли, в частности, к Александру Легкову и Максиму Вылегжанину, которые на Играх в Сочи заняли первое и второе места в гонке на 50 км. Впрочем, Елена Вяльбе заявила, что состав российской команды на одно из ключевых соревнований сезона Tour de Ski, где должны выступить и Легков, и Вылегжанин, не изменится.
Добавим, что Александр Легков не в первый раз упоминается в контексте допингового скандала. В мае этого года издание The New York Timesопубликовало статью, в которой Григорий Родченков утверждал, что Легков в Сочи принимал допинг. Сам спортсмен назвал это заявление ерундой и выразил готовность судиться с господином Родченковым.
О Григории Родченкове в пятницу на традиционной большой пресс-конференции говорил и президент России Владимир Путин. «Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал,— отметил Владимир Путин.— Вот этот гражданин, где он раньше работал — в Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость,— сказал президент Путин.— Он постоянно эту дрянь таскал, сделал это своим личным бизнесом. Заставлял людей их брать и применять, а те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумал какие-то санкции. А потом, когда ему хвост прижали и не смогли просто посадить, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, все “сливать”, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни». «Чего же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот»,— добавил Владимир Путин.
Президент РФ прокомментировал и утверждения WADA о наличии в России спонсируемой государством системы допинга. «В России никогда не создавалось — это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было,— никакой государственной системы допинга и поддержки допинга,— сказал президент Путин.— У нас, так же как и в любой другой стране, проблемы с этим есть, и мы должны это признать. И признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с WADA должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать».