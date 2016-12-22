Ведущих российских лыжников подозревают в употреблении допинга
По данным шведского издания Expressen, в списке подозреваемых Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков. В частности, Максима Вылегжанина подозревают в употреблении препарата триметазидин
Трех ведущих российских лыжников заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. Если информация о допинге подтвердится, то спортсменам грозит дисквалификация на сроки от 2-4 лет.
По данным шведского издания Expressen, в списке подозреваемых Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков. В частности, Максима Вылегжанина подозревают в употреблении препарата триметазидин, который применяется для нормализации работы сердечно-сосудистой системы.
По неподтвержденным пока данным, спортсмен якобы употреблял запрещенный препарат за месяц до начала зимней Олимпиады в Сочи.
Также сообщается, что с допинг-пробами Легкова и Вылегжанина манипуляции производились непосредственно в антидопинговых лабораториях, сообщает Sports.ru.
Напомним, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что во время олимпийских игр в Сочи ряд отечественных атлетов принимал допинг, а их пробы подменялись на «чистые».
На Играх-2014 в Сочи Максим Вылегжанин завоевал три серебряные медали, Александр Легков – золото в гонке на 50 км, а Никита Крюков – серебряную медаль.