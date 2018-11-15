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15 ноября 13:48

ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания Навального на акциях протеста

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный

Фото: AP/Александр Земляниченко

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций.

«Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный в Twitter после оглашения страсбургским судом своего решения.

Алексей Навальный обжаловал в ЕСПЧ семь задержаний в период с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2018 года. Тогда суд обязал российские власти выплатить оппозиционеру 63 тысяч евро в качестве компенсации за незаконное задержание.

Минюст РФ данный вердикт обжаловал, однако сегодня ЕСПЧ подтвердил законность ранее вынесенного решения. Суд постановил, что российского оппозиционера семь раз незаконно задерживали на протестных акциях. Таким образом, российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека.

Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12653 евро судебных издержек.

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