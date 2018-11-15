Российские школьники запустили флешмоб «Путин - вор»
Российские школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают соответствующие фотографии в соцсети
Российские школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают соответствующие фотографии в соцсети.
Сообщество «Сталингулаг» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало фотографию с надписью «Путин - вор» на доске, которая была сделана в школе № 4 города Гусиноозерск республики Бурятия. К антипутинскому флешмобу также присоединились студент ННГУ им. Лобачевского Нижнего Новгорода, ученик школы № 100 из Краснодара и подросток из Красноярска, написавший фразу в школьной тетради по математике, сообщает Znak.com.
Флешмоб стал ответом российских учащихся на ситуацию в школе поселка Таежный, где педагог отчитала подростков за слова «Путин - вор» и заявила, что во времена СССР детей бы за такое расстреляли. Речь учителя была записана на видео и опубликована в интернете.
В Министерстве образования Красноярского края отказались применять дисциплинарные меры к пожилой учительнице.