Меню
Общество
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Общество
15 ноября 07:28

Саратовский чиновник «ликвидировал» незаконную свалку с помощью Photoshop

В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности

Фото: onf.ru

В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности.

Инцидент произошел в Саратовском районе Саратовской области. Местные жители несколько лет пытались добиться от чиновников ликвидации стихийной свалки в водоохранной зоне реки Курдюм около села Клещевка, после чего пожаловались в Общероссийский народный фронт.

Год назад глава саратовского отделения ОНФ направил обращение по вопросу свалки руководству Саратовского района. В ноябре 2018 года сотрудники районной администрации прислали фотоотчет о ликвидации свалки. В реальности оказалось, что мусор из водоохранной зоны чиновники убрали с помощью фоторедактора.

По данному факту Министерство природы Саратовской области провело проверку, по итогам которой чиновник, приславший поддельный отчет, был снят с должности, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме
Архангельский избирком отказал организаторам референдума по вопросу ввоза мусора из Москвы
Архангельские мундепы выступили против хранения в регионе московского мусора
В Москве на Павелецком вокзале построят перевалочный пункт для упаковки мусора
Сейчас на главной
Горячие новости
Российские школьники запустили флешмоб «Путин - вор»
Российские школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают соответствующие фотографии в соцсети
Горячие новости
Пища для депутата
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля
Горячие новости
«Аэрофлот» будет использовать биометрический контроль при посадке пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с нового года начать использовать биометрический контроль пассажиров во время осуществления посадки на рейс.
Горячие новости
Жительницы Саратова подали в суд на Росгвардию и Минобороны из-за отказа принять их на службу
В Саратове восемь местных жительниц подали в суд на Росгвардию и Минобороны РФ за отказ принять их на военную службу. Женщины хотели служить в спецназе по контракту
Горячие новости
МВД России предложило изменить свидетельство о регистрации автомобиля
МВД России изменит внешний вид и содержание СТС транспортного средства. Нововведения прописаны в проекте приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах»
Горячие новости
Саратовский депутат потребовал повысить прожиточный минимум
Депутат Саратовский облдумы Николай Бондаренко, который пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, после своего эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей
Авторская колонка
Эли Гервиц: «Не надейтесь на то, что сам факт переезда в Израиль израильский суд воспримет, как побег от кредиторов»
«Россиянин задолжал четверть миллиарда и сбежал в Израиль» – статью под таким заголовком растиражировали многие российские СМИ – на радость антисемитам. Вниманию остальных предлагается анализ решения израильского суда
Гервиц Илья
Горячие новости
Кремль оставит вакантным пост главы Сахалина на случай провала Олега Кожемяко на выборах в Приморье
В Кремле обеспокоены высоким антирейтингом Олега Кожемяко в Приморском крае, поэтому готовят для него запасной вариант на случай поражения на выборах
Горячие новости
Глава правительства утвердил повышение тарифов ЖКХ с 1 января и 1 июля
Согласно постановлению правительства, коммунальные тарифы в новом году повысят два раза. В кабинете министров такой маневр объяснили тем, что индексация тарифов не превысила обычный уровень из-за роста ставки НДС
Горячие новости
Эксперты признали большинство банкоматов уязвимыми перед атаками
Злоумышленники могут не только использовать считывающие устройства, но и перехватить информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром
Интервью
Александр Шестун

Экс-глава Серпуховского района Московской области

«Эти обвинение - фейк от начала и до конца»
Горячие новости
Некуда сажать
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о переполненности тюрем для бывших сотрудников силовых ведомств. Замдиректора ведомства Валерий Максименко заявил, что проблему нужно решать строительством новых исправительных учреждений
Горячие новости
Власти Москвы тратят миллионы на борьбу с народным протестом
Чиновники шести московских районов разместили на портале госзакупок одинаковые заказы на обучение и подготовку «советников», которые будут обеспечивать «информационную» поддержку инициатив мэрии Москвы
Горячие новости
Обычное дело для российских чиновников
Антикоррупционная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Росимущества Дмитрия Пристанскова на конфликт интересов. Поводом для обращения в надзорное ведомство стало вхождение чиновника в попечительский совет Фонда кино
Горячие новости
Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве Игоря Талькова
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела об убийстве известного певца и композитора Игоря Талькова, которое было совершено еще в 1991 году
Горячие новости
Лоукостер «Победа» подал в суд на разработчика своей бизнес-стратегии
Российский лоукостер подал в суд на ООО «Бостон Консалтинг Груп» из-за некачественно выполненного подряда. Компания разработала для перевозчика бизнес-стратегию сроком на 5 лет, однако заказчик оказался недоволен работой
Горячие новости
Аналитики предсказали подорожание доллара до 70 рублей к концу года
Аналитики Райффайзенбанка опубликовали валютный прогноз, согласно которому к концу текущего года курс доллара превысит отметку в 70 рублей.
Авторская колонка
Падение последнего бастиона российского правосудия
О том, что российский суд и вся российская судебная система в последние годы деградируют с бешенной скоростью сегодня знают даже школьники. И ни один уважающий себя учитель не берется в данный момент преподавать курс «основы государства и права». Потому что в России давно уже нет ни «основ государства», ни «основ права»!
Комков Сергей