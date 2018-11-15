«Аэрофлот» будет использовать биометрический контроль при посадке пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с нового года начать использовать биометрический контроль пассажиров во время осуществления посадки на рейс.
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с нового года начать использовать биометрический контроль пассажиров во время осуществления посадки на рейс. Технология пока будет использоваться только в московском аэропорту «Шереметьево».
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов во время форума «Крылья будущего» рассказал, что во время прохода рамки спецконтроля на входе в нейтральную зону аэропорта пассажир будет прикладывать свой посадочный талон, а камера - фотографировать и распознавать его лицо. При выходе непосредственно на посадку пассажир снова будет прикладывать свой посадочный талон, а камера будет сравнивать его лицо с изображением, которое было сделано при проходе в нейтральную зону. В случае несовпадения изображений пассажир не сможет пройти на посадку.
В «Аэрофлоте» считают, что биометрический контроль позволит ускорить процесс посадки пассажиров примерно на 30%, сообщает «Интерфакс».