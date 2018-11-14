Жительницы Саратова подали в суд на Росгвардию и Минобороны из-за отказа принять их на службу
В Саратове восемь местных жительниц подали в суд на Росгвардию и Минобороны РФ за отказ принять их на военную службу. Женщины хотели служить в спецназе по контракту
В Саратове восемь местных жительниц подали в суд на Росгвардию и Минобороны РФ за отказ принять их на военную службу. Женщины хотели служить в спецназе по контракту.
О подаче иска сообщил и.о. руководителя главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрий Вирухин. Он сообщил, что руководство Росгвардии и глава Минобороны составили перечень должностей, на которые могут претендовать женщины. Заявительницы рассматривали для себя должность снайпера, которая в указанный список не входит.
«Вот эти женщины пришли, написали рапорты, что они хотят служить снайперами. Но это должность не замещаемая, не женская должность», — заявил г-н Вирухин, слова которого приводит «Интерфакс».
В российской армии женщины могут занимать должности связиста, телеграфиста, технолога и повара.