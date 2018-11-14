МВД России предложило изменить свидетельство о регистрации автомобиля
МВД России изменит внешний вид и содержание СТС транспортного средства. Нововведения прописаны в проекте приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах»
МВД России изменит внешний вид и содержание свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Нововведения прописаны в проекте приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах».
Сейчас на лицевой стороне свидетельства о регистрации транспортного средства размещаются данные о VIN-номере автомобиля, его марке и модели, регистрационном знаке. Там же указаны данные о категории транспортного средства, год выпуска, цвет, мощность двигателя и так далее. На оборотной стороне СТС указываются ФИО и адрес собственника машины, сообщает Znak.com.
МВД предлагает указывать на лицевой стороне документа данные о владельце транспортного средства, а на оборотной стороне – технические характеристики машины. Также в СТС нового образца можно будет вносить особые отметки, например о дополнительной маркировке автомобиля. Само свидетельство предлагается уменьшить до размеров водительского удостоверения.