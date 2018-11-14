Саратовский депутат, месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, потребовал повысить прожиточный минимум
Депутат Саратовский облдумы Николай Бондаренко, который пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, после своего эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей
Депутат Саратовский облдумы Николай Бондаренко, который пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей (размер продуктовой корзины в регионе - ред), после своего эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей. После недавней прибавки размер прожиточного минимума в Саратовской области составляет 8 278 рублей.
Николай Бондаренко заявил, что потребительская корзина в регионе должна быть не менее 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум - не менее 20 тысяч рублей. Депутат намерен обратиться с этим вопросом в Госдуму РФ и правительство, сообщает Daily Storm.
Саратовский депутат также призвал чиновникам «испытать на себе потребительскую корзину за 3,5 тысячи рублей».
Депутат рассказал, что 3,5 тысяч рублей ему хватило только на покупку круп и овощей. На мясо и рыбу денег уже не оставалось. За время эксперимента он похудеет на 6 кг.