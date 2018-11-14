Эксперты признали большинство банкоматов уязвимыми перед атаками
Злоумышленники могут не только использовать считывающие устройства, но и перехватить информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром
Эксперты признали уязвимыми практические все установленные в России банкоматы. Злоумышленникам понадобится всего 15 минут для похищения данных клиентов.
Согласно исследованию компании Positive Technologies, 85% банкоматов уязвимы перед атаками, целью которых является хищение денежных средств. Злоумышленники могут не только использовать считывающие устройства (скиммеры), но и перехватить информацию во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром, а также между операционной системой банкомата и картридером, сообщает «КоммерсантЪ».
Большая часть банкоматов имеет устаревшее программное обеспечение, а банки экономят на покупке обновлений.
Одновременно с этим эксперты по безопасности успокоили держателей банковских карт, отметив, что выявленные ими уязвимости далеко не всегда означают возможность реальной атаки. Например, хищение денег клиентов банков с помощью скиммеров сейчас практически не используется, так как карты работают на чипах.
Кроме того, большинство грабителей при взломе банкоматов предпочитают использовать физическую силу, а не специальные технические устройства.