Руководство ФСИН сообщило о переполненности колоний для бывших силовиков
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило о переполненности тюрем для бывших сотрудников силовых ведомств. Замдиректора ведомства Валерий Максименко заявил, что проблему нужно решать строительством новых исправительных учреждений
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило о переполненности тюрем для бывших сотрудников силовых ведомств. Замдиректора ведомства Валерий Максименко заявил, что проблему нужно решать строительством новых исправительных учреждений.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Валерий Максименко рассказал, что количество тюрем для «простых людей» в последнее время сокращается, а количество колоний для бывших силовиков, напротив, увеличивается. При этом новые тюрьмы для силовиков очень быстро заполняются.
«В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», - заявил замглавы ФСИН.
Валерий Максименко объясняет сложившуюся тенденцию проведением антикоррупционных мероприятий в правоохранительных органах. «Идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», - отметил замначальника ФСИН.