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14 ноября 07:29

Московские власти потратят 3 млн рублей на подготовку специалистов по подавлению народного протеста

Чиновники шести московских районов разместили на портале госзакупок одинаковые заказы на обучение и подготовку «советников», которые будут обеспечивать «информационную» поддержку строительных и других инициатив мэрии Москвы

Фото: m.activatica.org

Чиновники шести московских районов разместили на портале госзакупок одинаковые заказы на обучение и подготовку «советников», которые будут обеспечивать «информационную» поддержку строительных и других инициатив мэрии Москвы.

Руководство районов Раменки, Кунцево, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино и Можайский выделили на подготовку специалистов по подавлению гражданской активности по 520 тысяч рублей. Общая сумма госконтрактов составляет около 3 млн рублей.

«Советники» понадобились чиновникам тех районов, где планируется быстрая и плотная застройка. Можно предположить, что специально обученных и подготовленных за бюджетный счет людей будут засылать на общественные слушания вместо жителей районов, чтобы они проголосовали за появление новых строек.

Активист из Кунцево Иван Рожков рассказал, что на публичные слушания ходят такие вот «советники», которые выступают за выселение людей и вырубку парков ради уплотнительной застройки.  

«У нас во дворе было собрание и оказалось, что активными бабушками руководит человек из ПИКа (строительная компания). Он ими руководит, какой-то функционер, обучает, готовит говорить то, что выгодно застройщику. Какую-то еще они, возможно, в управе проходят подготовку. ПИК, конечно, проводит это на свои средства, а есть люди, которые непосредственно работают на правительство Собянина, на управу, на чиновничьи инстанции. И на них как раз направлены деньги и госзакупки», - рассказал активиста, слова которого приводит портал Activatica.org.

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