Transparency International сообщила о конфликте интересов у главы Росимущества в совете Фонда кино
Антикоррупционная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Росимущества Дмитрия Пристанскова на конфликт интересов. Поводом для обращения в надзорное ведомство стало вхождение чиновника в попечительский совет Фонда кино
Антикоррупционная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить главу Росимущества Дмитрия Пристанскова на конфликт интересов. Поводом для обращения в надзорное ведомство стало вхождение чиновника в попечительский совет Фонда кино.
Эксперты TI обнаружили признаки неурегулированного конфликта интересов у замминистра экономического развития и главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Борцы с коррупцией пояснили, что чиновник входит в попечительский совет Фонда кино, в обязанности которого входит распределение бюджетных средств. При этом на бюджетные деньги может претендовать продюсерская компания супруги Дмитрия Пристанскова Анны Песковой «2Д Целлулоид».
В 2017 году Фонд Кино уже оказывал поддержку фильму «Энский Робинзон» производства компании «Целлулоид». Кроме того, Дмитрий Пристансков присутствовал на заседании попечительского совета, когда было принято решение поддержать еще один фильм компании «2Д Целлулоид» - «Счастье мое».
По данным TI, в 2016 году Минкультуры выделило на производство проекта «Целлулоида» «Хороший мальчик» 35 млн рублей, а в августе 2016 года Фонд кино поддержал этот фильм в прокате.