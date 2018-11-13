Туристы признали Санкт-Петербург самым «добрым» городом
По результатам опроса туристов Петербург оказался в рейтинге доброты на первом месте. Вторым «добрым» городом россияне назвали Краснодар, а на третьем месте оказались Севастополь, Казань и Петрозаводск
Фото: wikiway.com
Северную столицу России признали самым «добрым» городом страны. Об этом говорится в исследовании, которое провел ко Дню доброты сервис бронирования жилья Tvil.ru.
По результатам опроса туристов Петербург оказался в рейтинге доброты на первом месте. За город на Неве проголосовали 32% туристов.
Вторым «добрым» городом россияне назвали Краснодар (17%), а на третьем месте оказались Севастополь, Казань и Петрозаводск (10%).
В десятку лидеров «рейтинга доброты» также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва, сообщает «Лента.ру».