В России каждая десятая пачка сигарет является опасным для здоровья контрафактом
В России каждая десятая проданная пачка сигарет является контрафактом. За последний год доля нелегального табака выросла практически в два раза, а попасть на контрафакт можно в любом магазине
В России каждая десятая проданная пачка сигарет является контрафактом. За последний год доля нелегального табака выросла практически в два раза, а попасть на контрафакт можно в любом магазине.
Контрафактые сигареты опасны для здоровья человека больше, чем легальная продукция, поскольку никто не контролирует содержание в подделке канцерогенов. Следовательно, при курении «левых» сигарет риск онкологических заболеваний возрастает в разы.
По данным портала Life, с января по сентябрь текущего года таможенники изъяли в приграничных регионах на 30% больше поддельных сигарет, чем в прошлом году. Исследовательская компания KANTAR TNS. отмечает, что доля контрабанды и контрафакта сейчас составляет 7,7% от общего объема табачного рынка.
Контрафактная продукция пользуется спросом в первую очередь из-за повышения акцизов на табак и роста цен на него. В компании «БАТ Россия» оценили потери федерального бюджета от табачной контрабанды и контрафакта в текущем году в 50 млрд рублей.
Контрафактные сигареты производят на таком же фабричном оборудовании, которое используется при изготовлении легальной продукции, и с использованием тех же компонентов. Однако наряду с контрабандой (законно произведенные, но незаконно ввезенные в Россию сигареты) на прилавки магазинов попадают и опасные для здоровья подделки. В составе такой продукции попадаются примеси, ароматизаторы, консерванты, которые способные вызывать онкологические заболевания полости рта.
Состав легальной табачной продукции технически регламентируется по содержанию никотина, смолы, проценту монооксида углерода в дыме, а вот при производстве контрафакта за этим никто не следит. Кроме того, табак в таких сигаретах может заменяться химией.
Эксперты советуют курильщикам внимательно проверять сигаретную пачку. На пачке не должно быть орфографических ошибок, а табачная специальная марка должна быть ровно наклеена и иметь защитные элементы. Кроме того, расшифровка штрихкода должна соответствовать той продукции, которую вы проверяете. Проверить же штрихкод можно с помощью приложения сканера на смартфоне.