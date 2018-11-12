Конституционный суд разрешил передавать дела «авторитетных» фигурантов в другие регионы
Решение было вынесено при рассмотрении жалобы бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе
Конституционный суд России разрешил передавать материалы уголовных дел в другие регионы, если обвиняемые имели связи и пользовались авторитетом по месту совершения преступления.
Ранее Уголовный кодекс разрешал передавать дела в другой регион, если все судьи первоначального суда подлежат отстранению в связи с личной заинтересованностью или в случае когда обвиняемые угрожают жизни и здоровью участников судебного процесса и проходят по одной из семи тяжких статей УК РФ.
Накануне Конституционный суд признал законной передачу материалов дел в другие субъекты федерации области, если у обвиняемого есть возможность оказывать влияние на деятельность государственных и общественных институтов и общественное мнение в конкретном регионе, а также ставить под сомнение объективность судей, сообщает «КоммерсантЪ».
Решение было вынесено при рассмотрении жалобы бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Жалоба в КС была связана с решением Верховного суда передать дело экс-мэра из Владивостока в Москву. Суд аргументировал данное решение тем, что Игорь Пушкарев имеет связи в органах власти и бизнес-структурах Приморского края, а через подконтрольные СМИ он якобы может распространять ложную информацию о ходе следствия.