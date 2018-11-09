В Москве установят 200 камер, которые фиксируют непропуск пешеходов
Власти Москвы в 2019 году установят на дорогах 200 новых камер, которые будут фиксировать непропуск водителями пешеходов на нерегулируемых переходах. Заявка на установку дорожных камер опубликована на портале госзакупок
Власти Москвы в 2019 году установят на дорогах 200 новых камер, которые будут фиксировать непропуск водителями пешеходов на нерегулируемых переходах. Заявка на установку дорожных камер опубликована на портале госзакупок.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили изданию Autonews.ru, что камеры появятся на участках, где наиболее часто происходят ДТП с участием пешеходов.
В ЦОДД заявили, что в текущем году на столичных дорогах погибли 162 пешехода. «Фиксация не пропуска пешехода - нужный инструмент, который позволит снизить количество наездов на пешеходов», - отметили в дорожной службе.
Напомним, первые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов, появились в Москве в 2016 году.