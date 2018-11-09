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09 ноября 00:10

Росфинмониторинг будет проверять почтовые денежные переводы граждан

Сотрудников Росфинмониторинга наделят правом проверять денежные переводы граждан по почте, а также их платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы

Фото: rualimenty.ru

Сотрудников Росфинмониторинга наделят правом проверять денежные переводы граждан по почте, а также их платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.

Согласно подготовленному документу, почтовый денежный перевод физических лиц на сумму более 100 тысяч рублей подлежит обязательному контролю. Что касается оплаты мобильной связи, то в поле зрения Росфинмониторинга попадут платежи на сумму более 50 тысяч рублей.

Помимо этого в законопроекте указан список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю, что позволит снизить число проверок для компаний небанковского сектора.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат денежные операции клиентов на сумму более 600 тысяч рублей.

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