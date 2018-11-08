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08 ноября 15:50

ФСИН предложила законодательно запретить мобильную связь в колониях

ФСИН предлагает законодательно запретить распространение мобильной связи на территории всех исправительных колоний. Замглавы ведомства сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа по данному вопросу с Минкомсвязи РФ

ФСИН России предлагает законодательно запретить распространение мобильной связи на территории всех исправительных колоний. Замглавы ведомства Валерий Бояринев сообщил, что в настоящее время ведомство ведет совместную работу по данному вопросу с Минкомсвязи РФ.

Замглавы ФСИН рассказал, что за шесть месяцев 2018 года сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч телефонов, которые предназначавшихся для осужденных. В отношении сотрудников ведомства, которые обеспечивали заключенных мобильными устройствами, было возбуждено несколько уголовных дел.

Правила разрешают арестантам разговаривать только по стационарному телефону в течение 15 минут в день под контролем администрации.

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