Северная столица России стала лидером по числу протестных акций
Больше всего протестных акций прошло в Петербурге, Ростовской, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, а также Москве и Краснодарском крае
Санкт-Петербург стал лидером среди российских регионов по числу протестных акций в 2018 году. Меньше всего протестов было зафиксировано в чеченской республике.
Согласно докладу Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), всего в России в текущем году состоялось 2526 протестных акций, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, сообщает РБК.
Больше всего протестных акций прошло в Петербурге, Ростовской, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, а также Москве и Краснодарском крае.
Реже других на антиправительственные митинги выходят жители Чеченской республики, Тувы, Ингушетии, Мордовии, Адыгеи, Калмыкии, Чукотки, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО и Тверской области.
Наибольшая протестная активность была зафиксирована в третьем квартале 2018 года. В этот период состоялось 1244 акции из 2526. Почти половина протестов касалась повышения пенсионного возраста.