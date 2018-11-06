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Фальшивая диссертация главы Адвокатской палаты
Авторская колонка
06 ноября 19:44
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Из охранников – в вице-президенты

А началось всё так, с обычного мужского трёпа.

Сидели мы как-то за пивом с приятелем, и я ему жалуюсь: мол, бабы ко мне, похоже, охладевать стали, даже не смотрят, стервы.

– Чему ж тут удивляться? – сказал он. – Зрелый осенний возраст!

– Ну, причем тут возраст!? – обиделся я. – Они же тоже в молодости не застыли, стареют еще быстрее нас, слава Богу. – А на меня даже пожухлые тетки уже не зыркают.

– Пожухлым тем более подавай молодых, – сказал он и со смехом добавил: – Но могу дать тебе дельный совет: устройся охранником где-нибудь при входе – тогда сразу начнут глазеть, тут уж деваться им будет некуда.

– Да толку-то что – просто глазеть?! – недоумевал я. – А дальше чего?!

– Не скажи. Женщины – народ впечатлительный. Каждый день на кого-то (хочешь – не хочешь) смотреть – это обязательно во что-то пикантное выльется. Кому-то точно ты в душу западешь…

– Хотелось бы, – мечтательно произнес я. И вскоре решил и в самом деле эту тактику опробовать: взял и устроился охранником в одну крупную фирму.

И надо же: всё пошло именно так, как предсказывал мой приятель. Столько женских взглядов в день на меня, наверное, за целый год не устремлялось. Даже сам уже стал глаза отводить, надоело. Особенно одна молодуха усердствовала, прямо поедала меня своими глазенками. Наконец, я не выдержал, говорю: «Девушка, вы, кажется, мне что-то сказать хотите?» – Она заулыбалась и спрашивает игриво: «Вы случайно не спортсмен, у вас фигура такая..?» – Я говорю: «Ну да, угадали, в молодости карате занимался…» – Тогда она прямиком: «Я хотела бы с вами пообщаться, давайте после работы кофе попьем». – «Ну вот и завертелось, – думаю. – Прав был приятель. Надо было давно охранником заделаться!»

Встретились с ней после работы, пошли в ближайшую кафешку.  Ну я, как принято, начал заигрывать, всякие пошлые комплименты отвешивать, а она вдруг обрывает меня и говорит: «У меня к вам деловое предложение. Мой папа возглавляет одну крупную госкорпорацию, и ему требуется личный охранник, но с неким таким интеллектуальным уклоном. Мне кажется, что вы как раз ему подойдете. Я по вашему виду сразу поняла, что вы не какой-то дубарь…»

Я вообще-то малость расстроился, у меня же планы другие были, а тут, выходит, она для папы меня рассматривала. Но все-таки лестно было – попасть в охранники к такому боссу, это даже поважнее будет, чем всякие там затратные амуры заводить…

Явился на показ к ее папе. Мужик, понятно, из высшей касты, такого лучше не злить – враз уроет. Начал про каратэ меня расспрашивать, попросил отжаться сколько смогу – ну я ему полтинничек выдал… Потом перешли к интеллектуальной части: проверил меня на ум, креативность, но всё скорее в таком боевом плане: как лучше кого-то уделать, что-то красиво, без уголовщины обтяпать, ну а в конце – чтобы я емко охарактеризовал некоторых наших крупных госдеятелей, но только начистоту… Ну я и разделал их в жанре злобной сатиры,  невзирая на их статусы и миллиарды. Так он даже в ладоши захлопал пару раз от удовольствия.

Часа два меня мурыжил, наконец, говорит: «Ты мне подходишь, особенно взгляд твой нравится – очень какой-то привлекательно подлый».

Вот так началась моя служба личного охранника. Мог бы, конечно, об этом моем периоде много чего поведать, целый роман тиснуть, как выражались раньше блатные, но – не положено, дал расписку о неразглашении.

Но полный улёт случился как раз в конце всего этого экшна. Настолько я папе нашему приглянулся, что не прошло и годика, как он назначил меня своим замом, то есть вице-президентом – это вам уже не хрен собачий, на такие верха пролезть. Да еще при этом заметил: «Думаю, что для тебя это не предел…»

Вот ведь как судьба может неожиданно осчастливить. Это ж надо – из простого охранника на входе за какой-то ничтожный срок в вице-президенты скакнуть.

Правда, как считает мой умный приятель, дело тут не только в моих достоинствах – дескать, тренд времени тоже сработал. Для хороших охранников сейчас завидные перспективы открываются.

Но у меня, честно говоря, еще одна мыслишка закралась: может, это дочка его снова мне посодействовала...

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