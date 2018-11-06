Правительству предложили сократить в 2,5 раза число алкогольных магазинов
Ликвидация «лишних» алкогольных и табачных магазинов предусмотрена национальным проектом «Демография», который предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян
В России может сократиться число магазинов, торгующих алкогольной и табачной продукцией. Экспертный совет при правительстве РФ предложил установить лимит на количество таких торговых точек до 50 единиц на 100 тысяч человек, что в 2,5 раза меньше, чем сейчас.
Ликвидация «лишних» алкогольных и табачных магазинов предусмотрена национальным проектом «Демография», который предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян с 72,7 лет до 80 лет к 2030 году. Повысить среднюю продолжительность жизни предлагается в том числе за счет сокращения потребления населением алкоголя и сигарет.
Экспертный совет предлагает установить на федеральном уровне лимит лицензий, которые разрешают продажу алкогольной продукции в зависимости от числа жителей.
Сейчас на 100 тысяч человек приходится более 120 алкогольных и табачных магазинов. Совет предлагает сократить их число до 50, сообщают «Известия».