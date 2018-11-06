Меню
Общество
«Автодор» – дорога в тупик ценой в триллионы
Авторская колонка
06 ноября 01:56
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Нас рожали без спросу!

Теперь будете жить, ломая голову: родили вас по просьбе государства или вы родились без спросу? Можно ввести дополнительный пункт в анкеты – наравне с ИНН, СНИЛС и номером паспорта обозначать, по чьему распоряжению вы появились на свет, и предоставлять оригиналы или заверенные копии «Просьбы о рождении», с которой государство обратилось к вашим родителям. Опять же в свидетельстве о рождение указывать отдельно причину появления ребенка – в рамках государственной просьбы или вследствие вашей самодеятельности.

А может быть, вы вообще родились вопреки настоятельным запретам властей?! Но я уверен, что сама Ольга Вячеславовна Глацких появилась на свет 13 февраля 1989 года в строгом соответствии с государственной просьбой. Просто так на свет появиться Ольга не могла. А пока маленькая Оля росла, крепла и делала первые шаги к олимпийской медали, рос и креп интернет. Что уж скрывать – дури у нас всегда хватало и в дураках наше Отечество нехватки никогда не испытывало. Просто благодаря интернету эта дурь теперь может быть видна всем. И забытая широкими массами спортсменка, каким-то чуднЫм образом попавшая в неплохое управленческое кресло, теперь стала звездой дня и женщиной-мемом.

Конечно, Глацких теперь надо уволить. Но не за хамство, а за плохое знание матчасти и вычурное неуважение аж к самому президенту. Простите за занудство, но и государство и президент рожать просили. Все время просят, постоянно гордятся ростом показателей, завлекают народ материнским капиталом. А Глацких, что называется, не в курсах.

Поэтому надо ей подыскать другое место работы – с булавами, с лентой, скакалкой. И знаете, что особенно меня поражает в этом деле. Ведь молодая же девица! Тридцати еще нет! А выглядит, рассуждает, поучает, как баба с комсомольской закалкой! У нас сейчас во власть приходит новое поколение – уже есть и губернаторы, и министры, и другие серьезные чиновники, которым около тридцати или чуть больше.

Но посмотрите на них. Молодые парни – уже мордастые, отечные, в таких костюмах как мундиры, девицы в каких-то несуразных пиджаках и с начосами на башке. И говорят они на нечеловеческом языке — и глаза у них пустые, и головы тоже. Они моментально встроились в бюрократическую систему и не уступают совковым предшественникам. Но тем-то уже лет по шестьдесят, а эти вдвое моложе и у них вся жизнь впереди и управлять нами будут именно эти люди. Вот это самое грустное и отвратительное.

Сейчас на главной
Горячие новости
Дуэль в 21 веке - это нормально
Генпрокуратура не нашла оснований для проверки видеообращения главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль и пообещал «сделать из него отбивную
Горячие новости
Ни дорог, ни мостов
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО в понедельник, 5 ноября, обрушился мост через протоку Горная. Инцидент произошел недалеко от поселка Каркатеево, что в 20 км от Нефтеюганска
Горячие новости
Джефф Монсон пообещал обманутым дольщикам из Балашихи решить их проблемы
Депутат городской думы Красногорска и боец ММА Джефф Монсон пообещал оказать помощь обманутым дольщикам жилого комплекса «Квартал Европа» в подмосковной Балашихе
Горячие новости
Уральская чиновница объяснила современным детям, что государство им «ничего не должно»
Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» детям, а помогать им обязаны только их родители
Горячие новости
​«Нечего там задницы просиживать»
​Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против избрания спортсменов депутатами. По мнению Тихонова, каждый должен заниматься своим делом
Авторская колонка
Дед отбивался как мог, но его задержали, превосходящими силами
Наши доблестные полицейские, в ходе спецоперации, все-таки сумели одолеть двух пенсионеров и весьма оригинальным способом, на такелажной тележке, доставить задержанных в отделение. Были задействованы даже сотрудники в штатском.
Дижур Николай
Горячие новости
«Русал» Олега Дерипаски перейдет под российскую юрисдикцию
Совет директоров компании «Русал» одобрил решение о переносе своего юридического адреса в Россию с острова Джерси. Перерегистрироваться компания Олега Дерипаски решила из-за американских санкций
Горячие новости
КПРФ внезапно отказалась выдвигать своего кандидата в губернаторы Приморья
Партия КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах Приморского края в декабре 2018 года. Партию на выборах должен был представлять Андрей Ищенко
Горячие новости
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали за госизмену
Военного эксперта Владимира Неелова арестовали по обвинению в государственной измене. Следствие обвиняет его в передаче за границу сведений с грифом секретно
Горячие новости
Интернет-провайдер «Акадо» выложил в открытый доступ данные своих клиентов
В базе оказались имена, адреса и телефоны, как граждан, так и компаний. Среди пострадавших оказались, в том числе крупные банки и государственные структуры
Горячие новости
Копите на пенсию сами
Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. По мнению парламентария, понятие пенсионный возраст следует упразднить и предоставить гражданину самому решать, когда прекращать работу
Горячие новости
Кремль отказался от муниципального фильтра
Администрация президента решила отказаться от отмены муниципального фильтра на региональных выборах. На этом неоднократно настаивали представители оппозиционных сил, чьи кандидаты не могут принимать участие в выборах
Горячие новости
В Центре имени Хруничева обнаружили финансовую «дыру» на 111 млрд рублей
В долг входят пени и штрафы за просроченные контракты, займы, которые нужно вернуть Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также долг перед «Роскосмосом»
Авторская колонка
Казус Грудинина
Российскими законами не предусмотрена уголовная и даже административная ответственность непосредственно за обман кандидатами избирателей во время предвыборной кампании. Тем не менее иногда такая ложь приводит к серьезным правовым последствиям
Трунов Игорь
Горячие новости
Роскосмос переплатит за страхование запуска ракеты со спутником 23 млн рублей
Роскосмос переплатит за страховку предстоящего запуска спутника ГЛОНАСС. Страховка обошлась государственной корпорации намного дороже из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур 11 октября
Горячие новости
Кому срок, а кому просто выговор
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Александр Герасименко получил выговор от начальства из-за утечки информации с грифом «совершенно секретно». Эксперты считают, что ямальский прокурор «легко отделался», поскольку должен был лишиться должности
Горячие новости
Аптечная гильдия предупредила о 10%-м росте цен на лекарства в 2019 году
В гильдии сообщили, что повышение цен на лекарственные препараты в первую очередь связано с ростом курса доллара и евро. Отечественные производители также повысят цены, так как используют импортные компоненты
Горячие новости
Минтруд разработает меры стимулирования работодателей по найму женщин с маленькими детьми
Концепция предполагает повышение конкурентоспособности на рынке труда для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такие меры предусмотрены Концепцией государственной семейной политики