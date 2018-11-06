Джефф Монсон пообещал обманутым дольщикам из Балашихи решить их проблемы
Депутат городской думы Красногорска и боец ММА Джефф Монсон пообещал оказать помощь обманутым дольщикам жилого комплекса «Квартал Европа» в подмосковной Балашихе
Депутат городской думы Красногорска и боец ММА Джефф Монсон пообещал оказать помощь обманутым дольщикам жилого комплекса «Квартал Европа» в подмосковной Балашихе. Дома не могут сдать уже пять лет, а на акции протеста людей власти не реагируют.
Джефф Монсон встретился с обманутыми дольщиками и пообещал рассказать об их проблеме президенту Владимиру Путину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. «Мистер Путин о вашей беде не знает, я так думаю. Мы ему обязательно расскажем, чтобы он вам помог», - заявил депутат, слова которого приводит Znak.com.
Монсон также намерен обратиться в Сбербанк, чтобы дольщикам разрешили не платить по ипотечному кредиту до тех пор, пока дом не будет построен.
Дольщики ЖК «Квартал Европа» рассказали депутату, что строительная компания не собирается доделывать дома, а за последние пять лет они уже «пришли в негодность». Участники встречи выразили мнение, что президент прекрасно знает о проблеме обманутых дольщиков, потому что они есть «по всей стране».
В списке дольщиков «Квартала Европы» есть один блокадник, шесть участников боевых действий, в 19 семьях есть онкобольные люди, в 43 семьях - инвалиды, а 17 человек умерли пока строился дом.
Компания-застройщик ОАО «Элит Ком» обещала сдать 11 корпусов домов по шесть этажей в 2015 году. В 2015 году дольщикам раздали ключи, но попасть в свои квартиры они не могли из-за охраны. Сейчас из обещанных 11 домов построены только четыре, хотя еще в 2017 году Главное управление государственного строительного надзора Мособласти заявляло о строительной готовности на 90%.
Глава Балашихи Сергей Юров в августе 2018 года заверил, что совместно с Минстроем Московской области будут проведены переговоры с потенциальным инвестором, который достроит жилой комплекс. Однако компанию-инвестора не допустили к строительству из-за нехватки средств.