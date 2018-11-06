Уральская чиновница объяснила современным детям, что государство им «ничего не должно»
Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» детям, а помогать им обязаны только их родители
В Свердловской области глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» детям, а помогать им обязаны только их родители.
Корреспондент «Эхо-ТВ 24» задал чиновнице вопрос о финансировании детских проектов в Кировограде. Ольга Глацких отметила, что помогать детям должны их родители, а государство их «рожать не просило».
Чиновница посетовала, что современная молодежь думает, что государство им «все должно», но это не так. «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», - заявила глава департамента молодежной политики.
Чиновница также попросила волонтеров менять у подрастающего поколения представление о долге государства.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с выступлением Ольги Глацких. Сам он назвал ее слова о государственной политике в отношении детей некорректными.