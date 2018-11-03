Депутат-единоросс предложил отменить пенсию по старости
Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. По мнению парламентария, понятие пенсионный возраст следует упразднить и предоставить гражданину самому решать, когда прекращать работу
Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. По мнению парламентария, понятие пенсионный возраст следует упразднить и предоставить гражданину самому решать, когда прекращать работу.
«Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст - и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», - написал ярославский депутат в своем Facebook.
Дмитрий Петровский выразил мнение, что пенсию государство должно выплачивать только по инвалидности, а все остальные граждане должны откладывать на свою старость сами.
Напомним, ранее депутаты Госдумы от «Единой России» проголосовали за повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Депутаты других фракций проголосовали против пенсионной реформы. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий документ.