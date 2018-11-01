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01 ноября 18:20

Движение «За права человека» впервые не получило президентский грант

Движение «За права человека» и фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева могут прекратить работу после отказа в выдаче президентских грантов. Причина - поддержка фигурантов громких «экстремистских» дел

Фото: Gazeta.ru

Движение «За права человека» и фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева могут прекратить работу после отказа в выдаче президентских грантов.

Правозащитник Лев Пономарев сообщил «МБХ Медиа», что организации не смогут осуществлять свою деятельность без грантов. Со своей стороны он пообещал постараться найти другие источники финансирования.

Половину суммы от президентского гранта (примерно 15 млн рублей) планировалось направить на содержание центрального офиса, а другую - на поддержку 15-20 региональных организаций.

Пономарев предполагает, что в президентских грантах им было отказано из-за поддержки фигурантов громких «экстремистских» дел организаций «Новое величие»  и «Сеть». «Раньше нам в грантах не отказывали. Я получаю президентские гранты уже на протяжении примерно восьми лет», - отметил общественный деятель.

«Это месть за то, что мы защищаем права политических заключенных», -добавил Лев Пономарев.

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