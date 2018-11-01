Победителями конкурса президентских грантов стали 47 религиозных организаций
Фонд президентских грантов подвел итоги второго этапа конкурса 2018 года, в ходе которого были распределены 4,7 млрд рублей из бюджета. Самые крупные гранты получили проект Юрия Башмета и Ассоциация учебных заведений искусства и культуры
Фонд президентских грантов подвел итоги второго этапа конкурса 2018 года, в ходе которого были распределены 4,7 млрд рублей из бюджета. Самые крупные гранты получили проект Юрия Башмета и Ассоциация учебных заведений искусства и культуры.
Организация «Концерты, Фестивали, Мастер-Классы», учрежденная директором «Русского концертного агентства» Дмитрием Гринченко, получила из бюджета 112 млн рублей на реализацию проекта «Юрий Башмет - молодым дарованиям России».
Второй по величине грант (80,6 млн рублей) получила Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, в которую входят десятки творческих вузов.
Грант на 69 млн рублей достался благотворительному фонду имени И.Н.Вороновой на поддержку детей-музыкантов.
Получателями президентских грантов также стали 47 организаций, которые связаны с Русской православной церковью. В сумме они получили из бюджета 55 млн рублей. Руководитель Фонда президентских грантов Илья Чукалин пояснил РБК, что религиозные организации научились грамотно готовить проекты.
Прокремлевский байк-клуб «Ночные волки» Александра Залдостанова, который в течение нескольких лет регулярно получал президентские гранты, как и в прошлом году в число победителей конкурса не попал. Организация претендовала на финансирование трех своих проектов, в том числе «Память поколений – Рубеж Славы».
Всего во втором этапе конкурса президентских грантов победили 2022 проекта.