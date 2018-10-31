Борьба за правду
В недавно завершившемся судебном процессе по иску АО «НафтаГаз» к редакции «Общей газеты», в котором Компания пыталась доказать, что наше издание своим материалом испортило их деловую репутацию, суд встал на сторону средства информации…
Сразу скажем, наш материал больше для коллег-журналистов – чтобы показать всем, за правду надо биться и не отступать при малейшей опасности. Хотя, думаем, и простому читателю будет интересно разобраться в том, насколько средствам массовой информации можно доверять и насколько порой это доверие непросто дается...
Начнем с того, что 24 октября этого года Московский Арбитражный суд отказал АО «НафтаГаз» в удовлетворении иска к «Общей газете» в полном объеме. Это серьезная победа, которая должна показать журналистскому сообществу, что правда превыше всего.
Но за нее нам пришлось в каком-то смысле бороться. Серьезно и не один месяц. По ходу дела мы теряли предполагаемых партнеров и свидетелей, но даже оставшись в одиночестве против серьезного противника, мы сумели доказать, что имеем право называть вещи своими именами и изобличать зло, которого еще немало вокруг нас. Но обо всем по порядку.
4 июня 2018 года мы опубликовали статью под названием «Фиктивный брак за реальные деньги», в которой рассказали о том, как обстоят дела в отечественной нефтегазовой отрасли и, в частности, вокруг компаний бизнесмена Токая Керимова и его «НафтаГаза».
В статье описывались методы, при помощи которых Керимов и его ближайшее окружение, беря кредиты в банках под одни свои фирмы, перекачивают деньги в другие, а первые банкротят, оставляя с носом и банкиров и рабочие коллективы.
Единственная компания, которую «керимовцы» не обижают – это «НафтаГаз». Видимо, на ней и завязан их более-менее легальный бизнес, а все остальное – так, для «сбора денег».
В общем, что дальше? А дальше «керимовцы» обиделись. И подали против нас в суд иск о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО «НафтаГаз». Иск на минуточку – на 50 миллионов рублей. За статью. Вдумайтесь в эту цифру. Для «буровиков» – на семечки, а для любого СМИ это неподъемные средства.
Откуда она взялась, можно сделать предположение. Или там ребята просто все меряют в таких масштабах или банально нас хотели напугать – подавить морально. Мол, испугаются журналюги и отступятся, дадут опровержение и будут эту тему «обходить стороной». Для усиления «страшилки» к процессу подключился даже сам Назаралиев, в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования относительно предмета спора. Ислам Замирович в своем заявлении, по сути, оспаривал даже то, что он не является другом Керимова.
Сразу оговоримся, иск на подобную сумму прилетел не только нам. Вокруг «НафтаГаза» и Ко столько подозрительного, если не сказать, криминального, что и многие другие СМИ не упускают случая рассказать о «проделках» отдельных российских «остапов бендеров». Мы в своей статье на некоторые из этих СМИ и ссылались. Но, как показала жизнь, психологическую атаку в виде многомиллионного иска выдержали не все. Одно из изданий, на которое мы как раз ссылались в своем материале, вдруг заключило с истцом мировое соглашение и согласилось дать опровержение.
Это было неожиданно. Но ведь самый наш главный защитник (помимо адвокатов, конечно) остался при нас. Имя ему – ПРАВДА. И мы продолжили борьбу теперь уже один на один.
Что до самого иска, то его авторы не оспаривали всю статью целиком, а брали кусками то, что им пришлось не по нраву, и вкладывали в иск. Выходит, что оспаривая только некоторые фрагменты, все остальные сведения, содержащиеся в статье, истец считает достоверными и не порочащими деловую репутацию истца? Ну вот и первая нестыковка в иске. Дело в том, что в связи с неоспариваемостью сведений, которые являются достоверными и непорочащими деловую репутацию истца, нельзя при оспаривании фрагментов как недостоверных и порочащих ссылаться на сведения, признаваемые истцом достоверными и непорочащими деловую репутацию.
Когда возможно удовлетворение иска о защите чести? Только при одновременном соблюдении трёх непреложных условий: сведения должны быть распространены, не соответствовать действительности, носить порочащий характер. Отсутствие хотя бы одного из обязательной совокупности условий для удовлетворения иска является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
При этом, заявив требование о несоответствии действительности и порочащими деловую репутацию сведений, именно истец, а никто-то другой, должен доказать, как и каким образом его опорочили.
Да, мы написали довольно критическую статью, местами жесткую, прямо скажем. Однако, давали только факты и цифры, да и те со ссылкой на другие источники, тем самым показывая, что мы не высосали эту информацию из пальца. Мы только подаем ее для своих читателей и, конечно, комментируем, делаем определенные выводы и предположения.
Что особенно не понравилось истцу в нашем материале от 4 июня? Например, строчка: «собственником» АО «НафтаГаз», фактическим владельцем АО «НафтаГаз», ООО «Нафтагаз-Бурение» является Токай Керимов, или просто изречение «НафтаГаз» Токая Керимова». При этом истец не указал, что именно ему не понравилось.
Между тем, в постановлении от 12 февраля 2018 года по делу № А81-6181/2013 Восьмой арбитражный апелляционный суд не смог прийти к выводу, что отсутствие доказательств юридической аффилированности вышеуказанных физических и юридических лиц (Токай Керимов, Турал Керимов, другие физические лица, ОАО «Нафтагаз» - АО «НГ-Менеджмент», ООО «Нафтагаз-Бурение» (ООО «НГ-Бурение»), АО «Нафтагаз») не свидетельствует об отсутствии их фактической аффилированности.
Вот и получается, что фактическая аффилированность между этими лицами имеется. И данное обстоятельство даёт основания полагать, что Токай Керимов является собственником, фактическим владельцем фирм с названием «НафтаГаз».
Не понравилось истцу и наше предположение о том, что «компанию «НафтагГаз-Бурение» в ближайшее время может ждать банкротство». А ведь оспариваемая цитата является не утверждением о факте, а всего лишь оценочным суждением о том, что какое-то событие может произойти в будущем. А будущее – оно, знаете ли, всегда неопределённо. И судить о нем, как о факте нельзя. А в суде тем более без фактов никак. Факт достоверный или факт недостоверный – вот что разбирает суд. Предположения о том, что «бабка пойдет на колодец по воду и по дороге ногу сломает» суду не интересны.
Да и многие другие похожие фразы в материале так же были лишь предположением или личным мнением экспертов, прямую речь которых мы давали в статье. Тем более, что решением от 30 января 2018 года по делу № А40-135958/17-185-190»Б» АО «НафтаГаз-Менеджмент» признано несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре ликвидируемого должника. То есть банкротство АО «НафтаГаз-Менеджмент» - это установленный судом факт, который не может быть порочащим. Просто мы предположили банкротство – предположение сбылось. И уж точно не потому, что мы «накаркали».
То же самое касается и фразы: «В 2016-м году Керимов регистрирует новую компанию АО «НафтаГаз»», которая тоже была частью иска. АО «НафтаГаз» (ИНН 7703413420) было зарегистрировано 18 июля 2016 года. Дата регистрации подтверждена сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. Информация находится в открытом доступе на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Любой может посмотреть и увидеть.
В обособленном споре по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Сервисная буровая компания» Баськова Евгения Степановича к обществу с ограниченной ответственностью «Нафтагаз-Бурение» о признании недействительными актов приема-передачи векселей акционерного общества АКБ «Международный финансовый клуб», составленных между должником и обществом с ограниченной ответственностью «Нафтагаз-Бурение» (дело № А81-6181/2013). Восьмым арбитражным апелляционным судом, рассмотревшим апелляционную жалобу конкурсного управляющего (регистрационный номер № 08АП-16337/2017) при исследовании доказательств установлено, что генеральным директором АО «НафтаГаз» на дату 12.05.17 являлся Керимов Турал Арифович (стр. 32, 33 постановления от 12 февраля 2018 года).
Поскольку Керимов Турал Арифовович являлся генеральным директором АО «НафтаГаз», то не исключено участие Турала Керимова и при регистрации АО «Нафтагаз».
Аффилированность Токая Керимова, Турала Керимова, АО «НафтаГаз» была показана выше. А значит, не исключает участие и Токая Керимова в регистрации АО «Нафтагаз». Где и что порочащее деловую репутацию в этих комментариях?
Если только у самого АО «НафтаГаз» найдутся доказательства о совершении Керимовым каких-либо неблагоприятных или недоброжелательных поступков в отношении АО «НафтаГаз» или социума, на основании которых можно было бы установить, что упоминание фамилии Керимов порочит деловую репутацию АО «НафтагГаз».
Вменял нам истец и то, что помимо Токая Каримова, упомянули мы и его брата, который занимал различные посты в токаевских структурах, и что господина Ислама Назаралиева в суе упомянули, как одного из основных «эффективных менеджеров» по нехорошим делам. Но дело-то все в том, что информация обо всех этих деятелях есть абсолютно в открытых источниках, в том числе и официальных.
Например, мы упомянули, что Назаралиев был замешан в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств в АО «Курорты Северного Кавказа». А ведь еще в мае 2013 года информационное агентство РАПСИ сообщало, что по данным следствия, в 2011-м году неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Куроты Северного Кавказа (ОАО «КСК») похитили бюджетные средства – 275,3 миллиона рублей.
Теперь смотрим официальный сайт прокуратуры и видим там информацию о том, что при проверке исполнения АО «Курорты Северного Кавказа» (далее – АО «КСК») законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера установлено, что АО «КСК» в 2015-м году в ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края представлена декларация по налогу на добавленную стоимость, в которой была незаконно учтена сумма затрат по заключенному с ООО «Красивая страна» договору стоимостью 21 млн. рублей на создание художественных фотографий, работы по которому данным обществом не выполнялись. В результате АО «КСК» незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн. рублей.
На основании постановления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ивана Сыдорука главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). При чем тут Назаралиев, спросите вы? Да просто в те смутные времена, которые описывает прокуратура, сей господин вероятно был одним из руководителей ОАО «КСК». Как говорится, ничего личного. Что видим, то и пишем.
Та же «петрушка» с выводами активов из российских компаний в иностранные оффшоры. Часть их акционеров зарегистрированы в оффшорных зонах на Кипре и деньги, с огромной долей вероятности, туда перечислялись. И немалые. А вот насколько законно это делалось, пусть доказывают уже правоохранительные органы.
Что ещё истец в этой фразе посчитал недостоверным и порочащим его деловую репутацию? Что генеральным директором АО «НафтаГаз» назначен Назаралиев? Опять смотрим выписку из ЕГРЮЛ. Но уже по АО «НафтаГаз». А там черным по белому написано, что 20 декабря 2017 года под ГРН 7177749390350 в ЕГРЮЛ внесена запись, что имеющим право без доверенности действовать от имени АО «НафтаГаз» является его генеральный директор Назаралиев Ислам Замирович. Если кто-то считает и эту информацию недостоверной, то извольте, подавайте в суд на них.
Не по вкусу пришлось истцу и упоминание о том, что Токай Керимов переименовывает фирму и что дает пост гендиректора Назаралиеву. Что в этом криминального? Ну, переименовал, чтобы не было фирм с одинаковыми названиями… Ну, трудоустроил господина Назаралиева… Подобная информация априори не может порочить деловую репутацию истца. Так совершаются добропорядочные дела, которые не могут порочить деловую репутацию.
Совсем забыли – вот что еще не понравилось истцу. В статье от 4 июня мы писали: «Не так давно в прессе обсуждался громкий скандал с продажей буровых установок компании «Нафтагаз-Бурение» конкурсным управляющим «Сервисной буровой компании по заниженной стоимости – в 8 раз ниже рыночной – рассказывает экономист Андрей Вебер. – В этом скандале фигурирует Токай Керимов, которого обвиняют в том, что он дал откат конкурсному управляющему Евгению Баськову. Этой историей Токай Керимов и Ислам Назаралиев дискредитировали себя, АО «НафтаГаз» и компанию «Нафтагаз-Бурение». О каких инвестициях, простите, может идти речь, когда Определением от 30 января 2017 года по делу № А81-6181/2013 Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал недействительным договор купли продажи бурового оборудования, заключённый между ООО «Сервисная буровая компания» и ООО «Нафтагаз-Бурение». Суд установил, что сделка была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия кроме как вывод денежных средств должника (ООО «СБК»).
Но дело в том, что грань банкротства подтверждается количеством исков к «Нафтагаз-Бурение», что свидетельствует о неисполнении в срок договорных обязательств. По состоянию на 1 июня 2018 года к ООО «Нафтагаз-Бурение» подано более полусотни исков.
Да и оспариваемая фраза является пересказом мнения экономиста Андрея Вебера. То есть, снова всего лишь предположение специалиста, а не утверждение, что это так и есть. Обычное оценочное мнение господина Вебера, которое содержится в блогосфере в открытом доступе.
В общем, если разобрать иск по косточкам, то он изначально был пустым. Филькиной грамотой, нацеленной «взять на испуг». Этого не случилось. Мы не испугались, поскольку знали – за нами правда. Она и победила.
На прощание пожелание коллегам – не бойтесь говорить и писать правду. А сказав ее, не давайте себя унизить, идя на уступки тем, кто не прав, но у кого много денег. Иначе добро никогда не победит зло, а вор, если это доказано, никогда не сядет в тюрьму.