«Репортеры без границ» потребовали от российских властей не нарушать права граждан на информацию
Международная организация обратилась к российским властям с требованием прекратить «попирать права граждан на информацию», которые им гарантирует Конституция
Международная организация «Репортеры без границ» обратилась к российским властям с требованием прекратить «попирать права граждан на информацию», которые им гарантирует Конституция и Европейская конвенция по правам человека.
Глава бюро организации в Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир заявил, что в России цензура «становится все более «оруэлловской»». По его словам, удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из результатов выдачи поисковых систем позволяет блокировать все большее количество новых сайтов, сообщает «МБХ Медиа».
«Репортеры без границ» приводят в пример портал «Грани.ру», заблокированный в 2014 году. После блокировки пользователи все равно могли видеть новости портала в выдаче «Яндекса», которые вели на «зеркало». С 27 октября 2018 года ссылки на «зеркало» поисковики перестали показывать пользователям.
Иоганн Бир отмечает, что все это происходит на фоне давления властей на «Яндекс», появления информации о планах Сбербанка купить крупную долю в поисковике, а также обсуждения в Госдуме предложения по ограничению доли иностранцев в новостных агрегаторах до 20%.