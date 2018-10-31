Саратовское общество диабетиков после жалобы студента-путиниста будет ликвидировано
В Саратове жалоба сторонника Владимира Путина на общественную организацию больных сахарным диабетом в Минюст привела к ее закрытию. Общество было признано «иностранным агентом» и теперь будет ликвидировано
В Саратове жалоба сторонника Владимира Путина на общественную организацию больных сахарным диабетом в Минюст привела к ее закрытию. Общество было признано «иностранным агентом» и теперь будет ликвидировано.
Президент региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом (СРООИБСД) Лариса Сайгина сообщила изданию «Свободные новости», что процесс ликвидации начнется 23 ноября.
Лариса Сайгина добавила, что после случившегося «большинство членов правления организации больше не хотят заниматься общественной деятельностью».
Саратовская организация больных сахарным диабетом была признана «иностранным агентом» в мае 2018 года. Организация также была оштрафована на 300 тысяч рублей.
Экспертиза показала, что инвалиды-диабетики проводили митинги и акции, то есть занимались политической деятельностью. Одновременно с этим организация получала деньги от иностранных фармкомпаний.
Поводом для включения СРООИБСД в реестр «иностранных агентов» стала жалоба студента саратовского медуниверситета и сторонника президента Владимира Путина Никиты Смирнова. Позднее из-за травли в соцсетях молодой человек отозвал свою жалобу, но прокуратура все равно потребовала признать общество диабетиков «инагентом».
Стоит отметить, что в Саратовской области диабетики испытывают трудности с получением необходимых лекарств из-за их дефицита. В октябре «Общая Газета» писала о гибели молодой женщины, которой врач не выписывал лекарства ввиду их отсутствия в аптеках. По данным прокуратуры, региональный Минздрав дал негласный приказ медикам не выписывать рецепты диабетикам.