Пассажиры «Победы» пожаловались на невозможность зарегистрироваться на рейсы онлайн
Пассажиры лоукостера «Победа» пожаловались в соцсетях на сотрудников авиакомпании, которые из-за сбоя в системе заставили их доплатить по 25 евро к стоимости билетов. Ранее «Победа» ввела новые правила, которые обязывают пассажиров регистрироваться на международные рейсы онлайн
Пассажиры лоукостера «Победа» пожаловались в соцсетях на сотрудников авиакомпании, которые из-за сбоя в системе заставили их доплатить по 25 евро к стоимости билетов.
Ранее «Победа» ввела новые правила, которые обязывают пассажиров регистрироваться на международные рейсы онлайн. Регистрация на рейс непосредственно в аэропорту обойдется пассажиру уже в 25 евро.
По словам клиентов, система онлайн-регистрации на рейсы «Победы» «вообще не работает». «А доказать это никак нельзя. Зарегистрироваться онлайн удалось только тем, кто летел без багажа, остальные просто не могли добиться показа нужной страницы», - сообщил пассажир рейса Мюнхен – Москва, слова которого приводит The Insider
По словам мужчины, из-за сбоя в работе системы около 100 пассажиров вынуждены были отстоять дополнительную очередь к стойке платной регистрации. Пассажиры рейса решили объясниться для защиты своих прав.
В пресс-службе «Победы» опровергли информацию о взимании 25 евро с пассажиров, которые не смогли зарегистрироваться онлайн из-за сбоя в системе.
Пассажиры других международных рейсов «Победы», в частности из Стамбула, Пизы и Братиславы, пишут в соцсетях, что также столкнулись с невозможностью зарегистрироваться онлайн. По их словам, кнопка подтверждения на последнем этапе «не активна ни в одном браузере, ни на одном устройстве».