Судебные приставы будут рассылать гражданам sms-уведомления о долгах
Российские граждане с 2020 года будут получать sms-уведомления о своих задолженностях. В Федеральной службе судебных приставов считают такой вид оповещения должников более эффективным
Российские граждане с 2020 года будут получать sms-уведомления о своих задолженностях. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) считают такой вид оповещения должников более эффективным, чем обычный почтовый.
Глава ФССП Дмитрий Аристов отметил, что рассылка уведомлений по почте требует больших затрат, но при этом далеко не всегда эффективна. В этой связи ведомство предлагает перейти на sms-рассылку или отправку уведомлений через портал госуслуг. «Сложно представить человека, у которого нет мобильного телефона или интернет-доступа», - отметил Аристов, слова которого приводят «Известия».
Ранее сообщалось, что судебные приставы не всегда успевают в срок исполнять решения суда по взысканию долгов по налогам и кредитам. Из 91,8 млн исполнительных производств почти половина не была доведена до конца.