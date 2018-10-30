Мосгорсуд отменил три решения Басманного суда по делу Александра Шестуна
Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о признании незаконным решение о возбуждении против него уголовного дела
Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о признании незаконным решения о возбуждении против него уголовного дела.
Адвокат бывшего чиновника Сергей Малюкин рассказал «Общей Газете», что Мосгорсуд отменил три решения Басманного райсуда при рассмотрении жалоб адвоката Павла Беспалова. Одно из них касается признания районным судом законным возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении Александра Шестуна с причинением ущерба государству в размере 62 млн рублей.
В сентябре Александру Шестуну было предъявлено обвинение в новой редакции, из которой исчезла статья о превышении полномочий. Сейчас бывшему подмосковному чиновнику инкриминируют незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество в особо крупном размере и отмывание денежных средств.
Мосгоруд также отменил решение Басманного суда о признании законным отказ следователей не допускать к арестованному нотариуса для оформления доверенности на подачу документов в избирком. Напомним, Шестун планировал принять участие в выборах главы Серпуховского района.
Помимо этого суд второй инстанции отменил решение райсуда о признании законным отказ Александру Шестуну в свидании с близкими родственниками в течение первого месяца нахождения в СИЗО.
Согласно решению Мосгорсуда, Басманный райсуд должен заново рассмотреть жалобы защиты Александра Шестуна. Сергей Малюкин назвал данное решение «маленькой победой». Когда состоится повторное рассмотрение жалоб адвоката Беспалова, пока неизвестно. В пятницу суд должен рассмотреть еще одну жалобу защиты Шестуна на непредоставление ответов на ходатайства.