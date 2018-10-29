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Елена Сулова
29 октября 14:25

Живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует

Эта пословица очень мудра, за кажущийся простотой людям доносится смысл хрупкости настоящего. Взаимоотношения близких, живущих под одной крышей, как хрупкое стекло - могут разрушиться от неудачно сказанного слова или невыполненного обещания, эмоционального всплеска, необдуманного поступка, который будет своего рода неожиданным камнем. Эта пословица - предостережение от недальновидного поведения. Любой необдуманный поступок может впоследствии «выйти боком».

В качестве эксперта сегодня выступает С.И. Попов. Для тех, кто не знает: Сергей Иванович Попов – государственный советник Российской Федерации 2 класса. Экс-председатель комитета по делам национальностей правительства Ставропольского края. Более десяти лет курировал национальную политику, общественные и религиозные организации в полпредстве президента в Южном федеральном округе. Непосредственно участвовал в урегулировании практически всех национальных конфликтов на Северном Кавказе. В 1995 году единственный из правительства Ставропольского края под прицелом боевиков ходил на переговоры об освобождении заложников к Шамилю Басаеву в Буденновскую больницу. После этого работал в Чечне в составе государственной комиссии по освобождению заложников, на счету которой около 200 вызволенных из чеченского плена людей.

Во время президентской выборной кампании 2018 года был доверенным лицом кандидата в президенты России Павла Грудинина. Сейчас атаман нереестрового казачьего общества – Кавказская казачья линия (ККЛ).

Оценивая собственные убеждения и взгляды на развитие общества, имея за плечами огромный опыт черновой политической работы в самом проблемном регионе России – Северном Кавказе, сам Сергей Иванович считает себя государственником и патриотом Ставропольского края.

Мы поинтересовались у Сергея Ивановича, как толковать сегодняшние события на Северном Кавказе и Ставрополье, чего можно ждать от этих событий, к чему готовиться.

***

- После последнего визита Путина в сады Ставрополья не кажется ли вам, что недавно сказанные слова президента о райских яблоках и мученической смерти имеют какой-то другой смысл?

-  Визит президента именно на Ставрополье в очередной раз привлек внимание общественности к проблеме, которая из-за упавшего рейтинга Владимирова, образовалась у губернатора с Кремлем. О том, что проблема эта существует, как ни пытались этот факт снивелировать местные прогубернаторские СМИ, видно даже из коротких репортажей о визите Путина на Ставрополье с федеральных каналов. Нет ни одного кадра, в котором губернатор Владимиров хотя бы мелькнул рядом с президентом. Нет, и всё тут. А это как раз и свидетельствует о том, что проблема у губернатора существует, и ее лучше бы было не замалчивать.

Но все же, как мне представляется, истинной целью визита президента было не поесть ставропольских яблочек. А непростая ситуация в соседских республиках - на границе Чечни и Ингушетии.

- А чем она непроста? Чем чревато установление (наконец-то!) административных границ между Чечней и Ингушетией?

- Пока границы республик не утвердил Совет Федерации, это еще не границы. Тем более, что это не первая попытка установить границу между этими двумя республиками. В первый раз это было летом 1992 года, я участвовал в этом процессе. Тогда еще не было у власти ни президента Аушева, ни вообще никакого президента. Временной администрацией только что созданной Ингушской республики руководил генерал-майор Магомед Султыгов, был исполняющим обязанности главы республики. Его администрация стояла в поезде возле Назрани в эшелоне (готовая в любой момент уехать), потому что уже тогда пошли сполохи осетино-ингушского конфликта. Повсюду стали появляться вооруженные люди.

Верховный совет Российской Федерации после создания республики, естественно, выделил депутатскую группу из 17 человек, которая должна была приехать в республику устанавливать границу.

Из 17 депутатов из Москвы до Назрани добрались всего трое. Мы их покормили кашей в этом поезде, и они отбыли восвояси. После этого я написал статью, в которой сравнил установление границы между Чечней и Ингушетией с работой Ильи Муромца, который на Змее Горыныче пахал океан – и Змей Горыныч от такой работы сдох, и результатов никаких достигнуто не было. На сегодняшний день, я утверждаю, после всех этих пертурбаций никакой границы еще нет. А каждые новые попытки ее установить ведут к дестабилизации политической обстановки.

- Но все-таки установить же когда-то эту границу нужно? Как-никак, и Чечня, и Ингушетия – отдельные государственные образования, со своими Конституциями, чиновниками, бюджетами…

- Да в России вообще нет закона о внутренних административных границах между субъектами Российской Федерации! Все существующие границы остались от советской власти.

В 2002 году была попытка принять закон об административных границах, но так как в Конституции нет ссылки на то, что они должны быть, закон этот не приняли. И на сегодняшний день на территории России существует около двух тысяч территориальных споров между субъектами федерации. Просто о них никто особо не знает.

Самое интересное, что уже несколько лет идет территориальный спор между Москвой и Московской областью. Между Костромской и Владимирской областью больше десяти лет идет территориальный спор.

И то, что сейчас устроили в Ингушетии и в Чечне с этим дележом границы по инициативе Рамзана Кадырова – все это вызывает большое удивление.

- Сергей Иванович, вы тоже считаете, что Кадыров и Евкуров не имели на это морального права - втихаря подписывать такие документы, по сути, вносящие изменения в Конституции этих республик? Насколько в этих вопросах необходим референдум, как того требуют митингующие в Ингушетии?

- Я по своим убеждениям патриот и государственник, при этом уважающий демократические традиции. Считаю, что где-то, в каких-то вопросах важна и воля народа. А не только чиновников… Хотя я и сам проходил в чиновниках более двадцати лет. Контроль над чиновничеством со стороны общества просто обязан быть. Просто потому, что в последнее время чиновничество доказало весь свой непрофессионализм. Заметьте, даже не коррумпированность, а именно непрофессионализм! Вот это очередное установление границы между Чечней и Ингушетией - как последний пример этого непрофессионализма, очень тревожный для Кавказа. Я не знаю, кто, в чьи чиновничьи уши вдул эту идею – вот так по-тихому здесь на Кавказе договором между двумя чиновниками разделить границу.

- Вы уже где-то разъясняли свою позицию по границе между этими республиками?

- Я достаточно подробно объяснил ситуацию& вокруг "шумного передела" на чечено-ингушской административной границе на «Спецканале». Это такой московский ресурс на Ютубе, довольно раскрученный, на котором по разным политическим вопросам выступают известные в стране эксперты. Довольно лестно для меня, что на федеральном уровне признали и меня в качестве эксперта. Видеоролик с моим выступлением набрал более 120 тысяч просмотров. Федеральные вопросы всех интересуют. К моему выступлению сотни комментариев. Для меня читать их очень ценно. Кто-то согласен со мной, есть и критики, а некоторые даже до оскорблений доходят. Но кого-то, видимо, моя позиция очень раздражает.

И этот кто-то взял на вооружение тактику запугивания: то камень в окно бросят, завернутый в лист бумаги, на котором написаны угрозы в мою сторону, то по телефону неизвестные звонят с угрозами. Приходится обращаться в правоохранительные структуры.

- На днях полпред Президента Александр Матовников встретился с ингушской делегацией в Пятигорске, и мне кажется, что все точки над i после этой встречи были поставлены. Или я ошибаюсь?.

- Вместе с полпредом Матовниковым  переговоры с представителями Ингушетии вел и начальник отдела по внутренней политике АП (Администрации Президента РФ) Андрей Ярин.

Они пытались давить на ингушскую делегацию, о чем представители делегации вернулись и поведали на митинге в Ингушетии. И Ингушская делегация повернулась и уехала с переговоров, то есть, прервала эти переговоры. Переговоры поэтому своей цели не достигли. Полпред и представитель Администрации Президента Ярин не смогли убедить ингушскую делегацию. После такого исхода события могут только идти по нарастающей.

- Как именно?

- Мы уже знаем, что недавно к нам в край приезжали покушать ставропольских яблок президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев. А в это время на границе с Ингушетией полторы тысячи российских военнослужащих проводили учения. Нам этого, конечно, не говорили.

Но специалистам по межэтническим конфликтам это говорит о том, что Кремль выбирает пока силовой вариант решения этой проблемы. Но вряд ли силовой вариант здесь поможет. Нужно быть чрезвычайно осторожным.

Даже любое небольшое движение на Северном Кавказе – будь то территориальные границы, или какие-либо моменты, задевающие народное достоинство (как сейчас произошло с ингушами) – возникает моментальная реакция. Живя в стеклянном доме разбрасываться камнями не стоит.

И то, что сейчас произошло, включает как следствие принцип домино. Разговоры о передаче нескольких районов Ингушетии в ведение Чечни повлекут за собой возобновление спящего Осетино-Ингушского конфликта, и начнутся разговоры об ингушском Пригородном районе соседнем с Осетией.

Кавказская казачья линия., в свою очередь, выступила со встречным предложением: приняли на правлении 13 октября обращение к губернатору Ставропольского края, чтобы он начал переговорный процесс по возвращению Шелковского и Наурского районов Чечни в состав Ставропольского края. Это превентивные меры. Потому что неизвестно, как поведет себя завтра Кадыров. Может, ему захочется Курской район Ставропольского края присоединить к Чечне?

- Сергей Иванович, а вы не сгущаете краски?

- Договорятся по-тихому с губернатором, подпишут соглашение. А потом губернатор уедет, а нам, ставропольчанам расхлебывать придется всё, что он здесь наподписывал. Тем более, у нас в крае тоже не всё гладко, и русское население тоже уходит из приграничных с республиками восточных районов края. Поэтому общественность должна реагировать.

И если наши соседи не будут понимать этого процесса, то русское население Ставрополья постигнет судьба русского и казачьего населения Шелковского и Наурского районов Чечни. Сейчас доля русского населения в республиках Северного Кавказа снизилась в общем до 10 %, это кроме Чечни и Ингушетии, в которых его не осталось совсем. Образовался вайнахский этнический анклав. А это снижает перспективу индустриального развития региона (республик), потому что русское население традиционно работало на наукоемких производствах, а местное население больше занималось индивидуальными промыслами и другой сельскохозяйственной деятельностью, но не работало на заводах. Уход русского населения не способствовал новому витку развития государственности республик (у нас ведь каждая республика – практически отдельное государство).

При такой агрессивной политике чеченского соседа краю нужен сильный губернатор, проводящий продуманную политику по закреплению русского населения в приграничных к республикам районах. О Владимирове этого не скажешь. Чего стоит только один «закон жирных котов», против которого так активно выступали сельские жители Ставрополья.

Я, как человек, более двадцати лет профессионально занимавшийся национальной политикой и проблемами федерализма, могу констатировать уход русского населения из Чечни и Ингушетии почти полностью. Образование вайнахского этнического анклава не привнесло в эти регионы (республики) той самой стабильности, о которой нам говорит сегодня Кремль.

- Вы часто говорите о том, что само существование Ставропольского края как субъекта Российской Федерации под угрозой? Для таких выводов есть причины?

- Особенно обозначились такие тенденции, когда полпредом был Александр Хлопонин. Он явно проводил политику на то, чтобы управление Кавказскими Минеральными Водами перешло его структурам.

- Хлопонина давно сменили.

- Но сейчас на Кавказских Минеральных Водах остался его зять, остались другие его люди, которые, подминая под себя бальнеологические ресурсы, рулят экономикой курортного региона. И в этом активно участвует замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, двоюродный брат Рамзана Кадырова. Фактически через него идут все финансовые потоки, которые выделяются на развитие Кавказских Минеральных Вод.

- Но в современных условиях, чтобы победить государство совсем не обязательно побеждать его в войне. Достаточно, на примере Китая, осуществить экономическую экспансию и быть хозяином в мире. Чтобы доминировать на Ставрополье, совсем не обязательно доводить этот субъект Федерации до грани исчезновения.

- Для того, чтобы доминировать в каком-то субъекте в нашей стране, достаточно на руководящие должности в крае поставить своих людей. Последнее событие из этой серии – это назначение на днях начальником краевой УФСИН  товарища чеченской национальности (о нем лично ничего не хочу сказать плохого). А в структурах Следственного комитета в крае уже давно доминируют представители& другого мусульманского народа.

Что-то не назначают с такой интенсивностью на руководящие должности в Чечне представителей русских или каких-либо других национальностей. Поэтому здесь необходим баланс и четкое и ясное понимание ситуации -  все должно быть симметрично на сегодняшний день.

Ходит Кадыров в одеждах со всей исламской атрибутикой, Чечня в хиджабы оделась. Поэтому на территории Ставропольского края должно быть усиление казачьего движения. Или строительство большого храма, наподобие храма Христа Спасителя в Москве. В Грозном ведь самая большая мечеть Европы. Значит, на Ставрополье должен быть такой же большой православный храм. Опять – за те же федеральные деньги. Тогда – баланс. Тогда сохраняется некоторый паритет. Если кто-то скажет, что это национализм, то значит эти люди в национальных процессах ничего не соображают.

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