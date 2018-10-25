Саратовский депутат попробует прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондареко, после спора с которым была уволена министр труда и занятости региона Наталья Соколова, решил попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Именно в такую сумму оценивается потребительская корзина в Саратовской области
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондареко, после спора с которым была уволена министр труда и занятости региона Наталья Соколова, решил попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Именно в такую сумму оценивается потребительская корзина в Саратовской области.
Наталья Соколова ранее заверила Николая Бондаренко, что 3,5 тысяч рублей достаточно, чтобы питаться вкусно и разнообразно. При этом сама министр с зарплатой 190 тысяч рублей отказалась продемонстрировать это на себе, заявив, что ей это «не по статусу». После этого г-жа Соколова была уволена с министерской должности.
Депутат Николай Бондаренко заявил, что попробует месяц питаться на 3,5 тысячи рублей по «министерской диете». «Хочу сказать, что это непросто! Всего 875 рублей на целую неделю. На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, «макарошки». Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться еще целый месяц», - написал народный избранник в Instagram.