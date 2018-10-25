ФБК обвинил мусоросжигательный завод Игоря Чайки в нарушении экологических норм
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайку в нарушении экологических норм при сжигании отходов в Москве. Компания Чайки-младшего ООО «Хартия» регулярно заключает контракты на вывоз и утилизацию мусора в Москве и Подмосковье
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайку в нарушении экологических норм при сжигании отходов в Москве. Компания Чайки-младшего ООО «Хартия» регулярно заключает контракты на вывоз и утилизацию мусора в Москве, Подмосковье и других российских регионах.
Сотрудник ФБК Николая Ляскин сообщил, что мусоросжигательный завод №4 на востоке Москвы получил от городского департамента природопользования разрешение на выброс вредных веществ до 2020 года. По словам оппозиционера, заводу ООО «Хартия» официально можно выбрасывать в атмосферу до 530 тонн вредных веществ.
Российское экологическое законодательство устанавливает минимальное расстояние от жилых домов до объектов, угрожающих экологии и здоровью людей, в один километр. Мусоросжигательный завод Игоря Чайки располагается от жилых домов на расстоянии 420 метров.
Николая Ляскин отметил, что рост числа местных жителей, страдающих респираторными заболеваниями, прямо связано с нахождением вблизи жилой зоны завода с вредными выбросами.
Сыну генерального прокурора России Юрия Чайки принадлежит 60% акций ООО «Хартия». Эта компания за последние годы получила несколько госконтрактов на вывоз и утилизацию отходов в Москве, Московской, Ярославской и Тульской областях.