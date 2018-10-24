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Король мусорных контрактов
Авторская колонка
24 октября 21:24
Канделаки Тина

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель

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Время слез прошло, дорогие читательницы

Мой недавний пост про место женщины в современной России, смотрю, взволновал многих. Про совместное деление расходов тема очевидно больная, и да, дамы, надо заставлять себя их делить. Иначе останемся, как старуха из сказки Пушкина, у разбитого корыта. Но тема только разворачивается. Так вот, продолжу. Про что женщина имеет право говорить в нашей стране и про что не имеет.

Про футбол вы все знаете. Как только подаёшь голос, тебя мгновенно посылают на три буквы. Мы не имеем права иметь своё мнение на этой узурпированной мужчинами территории. Откуда мы можем знать, что надо «Спартаку»? Кто дал мне право знать, что не Черчесов, а кто-то ещё, возможно, станет тренером «Спартака»? Как я посмела вставить свой голос в хор звенящих дуболомов, как говорит Сергей Доренко, знающих гораздо лучше менеджмента «Спартака» , что надо «Спартаку»?

Я свою дружбу с Измайловым не скрываю, он всегда шёл каналу «МатчТВ» навстречу. В лютом российском спортивном менеджменте, где очень мало реальных профессионалов, он реально менеджер международного уровня. Понятно, что мы переписываемся в свете последних событий. Понятно, что не по слухам представляю, с кем и как ведут переговоры, и да мой товарищ Наиль Измайлов мне четко сказал и написал после у себя в телеграм-канале, что Каррера – действующий автор долгожданного чемпионства – вписан в историю клуба навсегда, но поставленные задачи на прошлый и нынешний сезон не выполнены, и команда идёт дальше.

Ожидаемые комментарии полились осенним хмурым дождем, но один вызывал у меня особую теплоту студентки первого курса мединститута, когда мы в ускоренной программе начали первые препарирования живых организмов.

Александр Ершов, так звали моего вчерашнего воспитателя, чья маскулинность вылилась в первобытный окрик мужчины-неандертальца, предупреждающего, что женщина зашла не на свою территорию. Я вежливо спросила, обращаются ли в такой манере к его маме, сестре, его Дульсинее или дочери? Этот вопрос я всегда задаю мужчинам породы орангутанг, дабы понять корни агрессии. Если они из детства, то излечение сложно, а если приобретение недавнее, то пациент небезнадёжен. Мама Александра оказалась прекрасной женщиной, которой Александр явно не желал встреч с себе подобными. Так мы перешли ко второй фазе – «Я сказал вам и всему руководству «Спартака». «Кому именно?» – вежливо поинтересовалась я. Выяснилось, что руководство «Спартака» ярко оскорбить, как меня, не удалось, да и вряд ли удастся. Дальше мы перешли к фазе «Я одержим футболом, играю с 5 лет, уберите Дерунцовых и Григорянов, и побольше Кривохарченко, Елагиных и Дементьевых». Получилось, что три ступени отделяли Сашу от нормальной конструктивной критики или разговора с женщиной на интересную мужчинам тему. Я-то любитель психологических тестов и прогулок по джанам, где даже самые буйнопомешанные успокаиваются, но многие другие женщины на моем месте споткнулись бы и расплакались от оскорблений.

Так вот, время слез прошло, дорогие читательницы. Вас оскорбили – не поленитесь вступить разговор с хамом, глядишь, одним хамом по окончании разговора станет меньше. И да, если узнали Сашу Ершова, дайте его адрес – пошлю цветы. В современном мире, мне кажется, традицию дарения цветов смело можно разворачивать в мужскую сторону, пусть воспринимают это как жест доброй воли.

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