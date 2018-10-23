Ученые и правозащитники просят президента отпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене физика
Ученые Российской академии наук (РАН), правозащитники и деятели искусства написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина, главы ФСБ и Верховного суда РФ, в котором они просят отменить арест 75-летнего физика Виктора Кудрявцева
Ученые Российской академии наук (РАН), правозащитники и деятели искусства написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина, главы ФСБ и Верховного суда РФ, в котором они просят отменить арест 75-летнего физика Виктора Кудрявцева. Сотрудник ЦНИИмаш находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Ученого Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретных сведений о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», сообщает «КоммерсантЪ».
Коллеги физика сообщили, что обмен информацией с бельгийским институтом открыто проходил в 2011–2013 гг. в рамках совместного проекта с Минобрнауки России по аэродинамике многоразовых космических кораблей. Однако силовики уверены, что научная переписка Кудрявцева с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО. При этом у физика не было допуска к гостайне.
Ранее петербургский Союз ученых также просил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с ученым. Коллеги Кудрявцева отметили, что физик страдает хроническими заболеваниями, а в СИЗО перенес инфаркт. Кроме того, у него имеется диагноз «сахарный диабет второго типа».
Адвокат физика Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что его клиента «пытаются просто убить» путем отказа в лекарствах и квалифицированной медицинской помощи.