На телеканале «Россия 1» в эфир вывели погибшую в керченском колледже студентку
Ведущие специального эфира общественно-политического ток-шоу «60 минут» во время обсуждения трагедии в керченском политехническом колледже вывели в прямой эфир студентку 2-го курса колледжа Алину Керову
Ведущие специального эфира общественно-политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» во время обсуждения трагедии в керченском политехническом колледже вывели в прямой эфир студентку 2-го курса колледжа Алину Керову. Эфир состоялся в день происшествия 17 октября, а на следующий день выяснилось, что девушка с таким именем погибла.
Ведущая программы Ольга Скабеева сообщила, что сейчас к ним в прямом эфире присоединится студентка колледжа Алина Керова. Девушка рассказала о взрыве и расстреле людей в учебном заведении. При этом студентка колледжа с именем Алина Керова 2002 года рождения числится в списке погибших.
Подруга погибшей Виктория Жукова сказала «Дождю», что на записи «60 минут» слышен не голос Алины. Девушка также добавила, что в колледже больше не было студенток с такой фамилией и именем.
Ольга Скабеева в ответ на запрос «Дождя» посоветовала обратиться за разъяснением в пресс-службу «России 1». Там в свою очередь пообещали разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, 17 октября студент 4-го курса керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбу и расстрелял людей из ружья, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, включая Рослякова, а пострадали более 60 человек.