Синоптики сообщили о первом снеге в Москве и Подмосковье
Первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже на этой неделе. Осадки ожидаются в среду или четверг, сообщили в Гидрометцентре. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ожидаемый снег должен быстро растаять, так как земля еще тепла
Фото: snim.net
Первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже на этой неделе. Осадки ожидаются в среду или четверг, сообщили в Гидрометцентре.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ожидаемый снег должен быстро растаять, так как земля еще теплая.
«Но земля сейчас теплая, снежный покров формироваться не будет, осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе», - отметил синоптик, слова которого приводит ТАСС.
В столичном регионе также ожидается понижение атмосферного давления. В начале недели давление составит 755–756 мм ртутного столба, а к четвергу оно резко опустится до 725–727 мм ртутного столба, что может привести к ухудшению самочувствия.