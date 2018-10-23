Госдума предложила запретить СМИ показывать кадры с мест происшествий
Средствам массовой информации могут запретить демонстрировать кадры с мест происшествий, аналогичных инциденту в керченском политехническом техникуме, что бы не побуждать других людей к совершению насилия
Средствам массовой информации могут запретить демонстрировать кадры с мест происшествий, аналогичных инциденту в керченском политехническом техникуме. В Госдуме считают, что такие видео могут побуждать других людей к совершению насилия.
Депутат Госдумы Дмитрий Савельев отметил, что с одной стороны органы власти запрещают деятельность сообществ в соцсетях, которые пропагандируют насилие, а с другой стороны, телевидение и интернет-СМИ показывают «ужасающее видео с места преступления».
Народный избранник заявил, что СМИ выгодно показывать кадры с мест происшествий, чтобы привлечь аудиторию и заработать больше денег на рекламе. При этом такие видео могут негативно повлиять на лиц с неустойчивой психикой.
Депутат выразил мнение, что именно СМИ «раскрутили до легенды» трагедию в американской школе «Колумбайн», что привело к аналогичным происшествия в России, сообщает «Тайга.инфо».
Напомним, 17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в учебном заведении, убив 20 человек и ранив более 60. Затем молодой человек покончил с собой.
Видеозапись массового убийства в колледже, смонтированную из кадров снятых камерами наблюдения, опубликовали «Вести.ру» и «Вести.Крым», а также с YouTube-канал изданий. Позднее видео было удалено.