Власти Петербурга выселяют дачников с дорогой земли около Константиновского дворца
Власти Санкт-Петербурга пытаются выселить дачников из трех садово-товарищеских хозяйств, которые располагаются на дорогой земле рядом с Константиновским дворцом. Большинство владельцев участков – это пенсионеры, которые выживают за счет ведения собственного хозяйства
Власти Санкт-Петербурга пытаются выселить дачников из трех садово-товарищеских хозяйств, которые располагаются на дорогой земле рядом с Константиновским дворцом. Большинство владельцев участков – это пенсионеры, которые выживают за счет ведения собственного хозяйства, но чиновников судьба пожилых людей не волнует.
Речь идет о СНТ «Макаровец», ОНТ «Витамин» и «Унисто». Земельные участки собственники получили еще в 80-е годы. За прошедшие годы граждане на месте болота построили дома, высадили сады и сделали огороды. Теперь власти заинтересовались этой землей и решили выселить дачников.
Дачники из СНТ «Витамин» и «Унисто» не приватизировали свои участки в рамках дачной амнистии, поэтому теперь им грозит снос всех построек. О том, что над ними сгущаются тучи, дачники узнали, когда перестали получать земельный налог. Тогда-то граждане и выяснили, что их земля вместе с огородами и домами перешла из муниципальной собственности в федеральную. Одновременно с этим суд признал незаконным решение Совета народных депутатов о выделении участка под коллективное огородничество, а пенсионеров обвинили в самовольном захвате земли, сообщает Радио «Свобода».
Дачники из соседнего СНТ «Макаровец» приватизировали свои участки, но от выселения это их может не спасти. Комитет имущественных отношений Петербурга судится с каждым из них по отдельности, чтобы людям было сложнее защищаться.
«Люди прекрасно понимают, что раньше их болото было никому не нужно, а теперь, когда они осушили его своими руками и земля стала ценной из-за соседства Константиновского дворца, ее решили просто отобрать», - сообщил председатель СНТ «Витамин» Борис Макаров.